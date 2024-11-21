أحوال الطقس اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تساقط أمطار على بعض المناطق الشرقية، واستقرار في ولايات أخرى.

كما أوضح نفس المصدر، أن الأجواء ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تسجيل بعض السحب العابرة على المناطق الشرقية والوسطى الشرقية، مع احتمال أن تكون محملة ببعض الأمطار.

في حين ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة على وسط وغرب البلاد، أما المناطق الجنوبية، فستشهد طقس من صافي إلى مغشى جزئيا على العموم.

أما درجات الحرارة القصوى، فستتراوح مابين 20 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.