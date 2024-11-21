بيان هام للداخلية بخصوص منحة رمضان

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية التسجيلات للاستفادة من منحة الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان عبر جميع بلديات الوطن، وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية 15 ديسمبر 2024.

وأوضح بيان الوزارة أنه "يتوجب على الراغبين في الاستفادة من المنحة ، التسجيل عن طريق الركن المخصص لذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو التوجه إلى مصالح البلدية".

وأشار البيان، إلى أن المسجلين في النظام المعلوماتي والمستفيدين من منحة التضامن خلال موسم 2024 غير معنيين بتجديد طلباتهم، حيث يتم تسجيلهم بصفة آلية.

كما ستباشر البلدية، التحقق من وضعيتهم الاجتماعية ومدى استقائهم شروط الاستفادة .