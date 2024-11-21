سوء استعمال مضادات الميكروبات خطر على الصحة

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس بفندق "السوفيتال" بالعاصمة، ملتقى علمي حول مضادات الحيوية.

وأكد المشاركون في الملتقى، أن الجزائر سعت من خلال وضعها للمخطط الثاني لمكافحة مضادات الميكروبات 2024 - 2028، الذي تم نشره بمكتبة المنظمة العالمية للصحة، إلى تقليص الوفيات التي يتسبب فيها سوء استعمال مضادات الميكروبات، خاصة و أنه ثبت أنه يتم سنويا تسجيل 1,27 مليون وفاة بسبب سوء استعمال هذه المضادات، و التي تقتل أكثر من مجموع السرطانات، مع انتظار تسجيل 39 مليون وفاة في العالم في غضون الـ 25 سنة المقبلة، أي بمعدل 3 وفيات كل دقيقة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن الأ 10 أخطار التي تواجهها الإنسانية وتهدد الصحة العالمية.