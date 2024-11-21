آخر الأخبار
إشتراك دخول
عيادة الخبر

سوء استعمال مضادات الميكروبات خطر على الصحة

21 نوفمبر 2024 ()
+ -

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس بفندق "السوفيتال" بالعاصمة، ملتقى علمي حول مضادات الحيوية.

وأكد المشاركون في الملتقى، أن الجزائر سعت من خلال وضعها للمخطط الثاني لمكافحة مضادات الميكروبات 2024 - 2028، الذي تم نشره بمكتبة المنظمة العالمية للصحة، إلى تقليص الوفيات التي يتسبب فيها سوء استعمال مضادات الميكروبات، خاصة و أنه ثبت أنه يتم سنويا تسجيل 1,27 مليون وفاة بسبب سوء استعمال هذه المضادات، و التي تقتل أكثر من مجموع السرطانات، مع انتظار تسجيل 39 مليون وفاة في العالم في غضون الـ 25 سنة المقبلة، أي بمعدل 3 وفيات كل دقيقة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن الأ 10 أخطار التي تواجهها الإنسانية وتهدد الصحة العالمية. 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الفريق أول شنڤريحة يحذر..

    17336 قراءة
  • 3

    "المغرب جار غير مريح ومزعج"

    12696 قراءة
  • 4

    قائد جديد للقوات البرية

    11504 قراءة
  • 5

    الوزارة توضح بشأن محطات الدفع بالطريق السيار

    10015 قراءة