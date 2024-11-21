الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

استشهد 66 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء و أصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الوكالة، بأن طائرات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا كاملا في محيط مستشفى" كمال عدوان"، شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 66 مواطنا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية من مستشفى "كمال عدوان" في جباليا شمال قطاع غزة، أن "الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم إنقاذ".

وأشارت إلى عدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى، بسبب منع قوات الاحتلال دخول طواقم طبية جديدة وأن الطواقم الحالية تقدم الإسعافات الأولية فقط لأحرج الحالات. وحذرت المصادر الطبية من أن المستشفى "سيتحول إلى مقابر جماعية" في حال عدم التدخل "العاجل" من قبل المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.