الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 ماي 2024 على الأقل". وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال".

للإشارة، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم 20 ماي الماضي بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وقال مكتب المدعي العام يومها في بيان "بعد جمعنا أدلة وفحصها، لدينا أسباب معقولة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزر الدفاع (غادر المنصب بعدها) يوآف غالانت لديهما مسؤولية في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ضد الحرب".