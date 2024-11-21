هذه أول دولة تعلن استعدادها اعتقال نتنياهو

أكد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.

ووفقا لوكالة رويترز، قال وزير الخارجية الهولندي "مستعدون لتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية في حق نتنياهو".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق من اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص "جرائم حرب مزعومة" في غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب. وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، مشيرة إلى توجيه تهم لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول (إسرائيل) باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.