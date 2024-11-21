قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر

منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوسوب" مؤخرا التأشيرة لفتح رأسمال أول مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها ببورصة الجزائر، حسبما أفاد به رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، والذي اعتبر بأن ذلك يشير إلى الاهتمام المتزايد للمتعاملين الاقتصاديين بالسوق المالية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أوضح بوزنادة أنه تم "مؤخرا منح الضوء الأخضر لفتح رأسمال مؤسسة ناشئة، تنشط في مجال الخدمات، من أجل إدراجها ببورصة الجزائر في سوق النمو".

ويتعلق الأمر، بمنصة الاستشارات الإلكترونية "مستشير" والتي تجمع رواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب ينشطون في مجالات عدة (قانون، التصدير والاستيراد، الذكاء الاصطناعي..). كما تلقت اللجنة في الفترة الأخيرة طلبات من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أبدت من خلالها نيتها دخول البورصة، حسب بوزنادة الذي أكد بأن "العمل جار لدراسة ملفات هذه المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة".

من جهة أخرى، قامت شركة "توسيالي الجزائر" لصناعة الحديد والصلب بتقديم طلب التأشيرة على وثيقة المعلومات لإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دج ببورصة الجزائر.

ولدى تطرقه لحصيلة البورصة خلال 2024، أكد بوزنادة أن القيمة السوقية للسوق المالية "تضاعفت" بحيث انتقلت من 68 مليار دج في 2023 إلى 526 مليار دج بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في مارس الماضي، مشيرا في هذا السياق إلى أن "القيمة المتداولة لسهم هذا البنك إلى غاية نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية فاقت 1,9 مليار دج". أما بخصوص القيمة المتداولة لبورصة الجزائر إجمالا، أوضح رئيس "كوسوب" أنها تجاوزت ما قيمته 2,1 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.