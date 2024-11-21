أول رد روسي على "الاستفزاز الغربي"

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات نحو مدينة دنيبرو وسط شرق البلاد، في هجوم هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته على "تيليجرام"، اليوم الخميس، إن الصاروخ أُطلق من منطقة أستراخان الروسية، إلا أن نوع الصاروخ الذي تم استخدامه لم يُحدد بشكل دقيق.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن قامت أوكرانيا بإطلاق صواريخ بعيدة المدى، التي تم تزويدها من قبل بلدان غربية، على أهداف داخل الأراضي الروسية للمرة الأولى.

ورفض الكرملين التعليق على اتهام أوكرانيا وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو أطلقت الصاروخ المصمم لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء ويمكنه ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات، "ليس لدي ما أقوله حول ذلك".