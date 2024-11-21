الجزائر ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

رحبت الجزائر بقرار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم خميس، إصدار مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية – في بيان- أن الجزائر ترحيب بهذا القرار "أيما ترحيب" وهي التي "ما فتئت تطالب به على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، معتبرة أنه "يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".

وأهابت الجزائر بأعضاء المجموعة الدولية، لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، صباح اليوم، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.