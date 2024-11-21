"الجوية الجزائرية": إلغاء رحلتين نحو باريس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلتين من الجزائر نحو فرنسا وتأخير رحلتين أخرتين قادمتين من فرنسا نحو الجزائر بسبب الظروف القاهرة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بباريس.

وحسب بيان الشركة العمومية فإن الأمر يتعلق بإلغاء الرحلتين المبرمجتين من عنابة إلى باريس AH1544 (مطار شارل ديغول) ومن قسنطينة إلى باريس AH1118 (مطار شارل ديغول).

كما أعلمت ذات الشركة في بيانها أن الرحلتين القادمتين من باريس (مطار أورلي) إلى الجزائر العاصمة لنهار اليوم الخميس تعرضتا للتأخير.

وقدمت الشركة اعتذارها عن "أي إزعاج ناتج عن هذا الوضع الخارج عن إرادتنا"، داعية إلى التواصل مع مراكز الاتصال الخاصة بها للمزيد من الاستفسارات.