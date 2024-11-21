تلمسان: تفكيك جماعة مختصة في تهريب المهاجرين

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك جماعة إجرامية منظمة تورطت في تنظيم رحلات هجرة جماعية للخروج من التراب الوطني عبر البحر. وتمت القضية بناء على تحريات من طرف ذات الفرقة مفادها قيام جماعة إجرامية بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية باستعمال قوارب مهيأة للإبحار انطلاقا من شاطئ جبل البابور بهنين.

وأسفر العمل الميداني لقوات الشرطة عن إحباط النشاط الاجرامي وتوقيف أفراد الشبكة البالغ عددهم سبعة أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية " تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من أجل الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى في إطار جماعة إجرامية منظمة مع تعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر أو ترجيح تعرضهم له"، وقدم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.