بيان الإدارة الحراشية بخصوص أحداث الخروب

اعتبرت اتحاد الحراش الأحداث التي شهدها ملعب عابد حمداني بمدينة الخروب، أمس الأربعاء، تصرفا معزولا لن يؤثر على العلاقة الأخوية التي تربط بين النادي العاصمي وجمعية الخروب.

وتقدمت الإدارة الحراشية، في بيان، اليوم الخميس، بـ"خالص الشكر والتقدير لإدارة وجماهير نادي جمعية الخروب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مضيفة أن العلاقة بين الناديين ستبقى متينة.

وثمنت إدارة النادي العاصمي "الدور الكبير الذي قامت به عناصر الأمن في توفير الأمن للاعبينا قبل، أثناء وبعد المباراة".

وكانت انطلاقة الشوط الثاني من المقابلة، التي تدخل في إطار تسوية رزنامة الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق)، قد تأخرت إثر أعمال شغب تسببت في إصابة مهاجم "السمسم" لعور بحجر طائش.

وغادر مسجل الهدف الوحيد لـ"الصفراء" مباشرة بعد بداية الشوط الثاني نتيجة تأثره بالإصابة التي تسببت له في نزيف خارجي استدعى وضع ضمادات على مستوى الرأس.

وعاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة، مساء اليوم، نادي جمعية الخروب بمقابلتين دون جمهور زائد غرامة قدرت بـ 100 ألف دينار جزائري بسبب "إلقاء مقذوفات على أرضية الميدان تسببت في إصابة لاعب الفريق المنافس"، وفق ما أورد بيان الرابطة.