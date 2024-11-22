اتفاقيات تعاون بين إسبانيا وفلسطين

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على التزام بلاده بدعم دولة فلسطين حاضرا ومستقبلا، مجددا دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان"، حسب ما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية.

وجاء ذلك عقب توقيع بيدرو سانشيز مع نظيره الفلسطيني، محمد مصطفى، أمس الخميس، في العاصمة مدريد، على أربع اتفاقيات بين البلدين تشمل العمالة والتعليم والشباب والزراعة.

وحسب المصدر ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسباني أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى المساهمة في تعزيز صفة فلسطين كدولة على الصعيد العالمي"، وحث بلدان أخرى على الحذو حذو إسبانيا، داعيا الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، تعهدت الحكومة الإسبانية بـ"دعم فلسطين بمبلغ 75 مليون أورو، على الأقل، خلال السنتين المقبلتين".

للإشارة، كانت إسبانيا، إلى جانب كل من النرويج وإيرلندا، قد أعلنت، في 28 ماي الماضي، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها كل من سلوفينيا وأرمينيا في أوروبا.