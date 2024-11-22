فاكهة غير معروفة بفوائد صحية كثيرة

احتلت فاكهة غير مشهورة، في الآونة الأخيرة، مرتبة متقدمة في قائمة الفواكه "الأكثر صحة". وقد يتبادر إلى ذهن البعض أنها فاكهة "البرتقال"، بسبب احتوائها على فيتامين "سي"، أو ربما الرمان بفوائده المضادة للأكسدة والالتهابات.

ومع ذلك، هناك فاكهة أقل شهرة حصلت على مرتبة متقدمة في قائمة "بي.بي.سي" الشهيرة، حيث حصلت على درجة غذائية رائعة بلغت 96 من 100.

وحسب قائمة "بي.بي.سي"، جاءت فاكهة "شيريموليا" الأعلى تصنيفا، ولا يتفوق عليها سوى اللوز، الذي حصل على 97 نقطة. وتشتهر بأنها غنية بالسكر وفيتامينات "إيه" و"سي" و"ب 1" و"ب 2" والبوتاسيوم، يشار إليها غالبا باسم "تفاحة الكاسترد" بسبب قوامها الكريمي.

من الخارج، تبدو وكأنها فاكهة خضراء مخروطية الشكل ذات سطح خارجي خشن، ولكن من الداخل، تخفي طعما كريميا حلوا، مليئة بمضادات الأكسدة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يشير إلى أنها قد تكون داعمة للمناعة وتسهم في تقليل الالتهابات وتعزز صحة العينين والقلب ومفيدة جدا للهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، إذ تحتوي على مركبات الفلافونويد ذات الخصائص المضادة للسرطان.

وتزرع الشريموليا في المناطق الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وكذلك في إسبانيا، ومعظمها في المقاطعات الجنوبية من غرناطة ومالڤة.