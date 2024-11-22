الحبس النافذ في حق "المير" السابق لبرج البحري

حكمت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء بومرداس بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، في حق رئيس بلدية برج البحري السابق "ب.ن"، وأحكام بالسجن لمنتخبين سابقين بذات البلدية، بتهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والإدارية، والتعدي على الملكية العقارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.

الحكم صدر، صباح اليوم الجمعة، في قضية استئناف الحكم بالسجن في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري السابق، التابعة لولاية الجزائر، فتم تأييد الحكم بالسجن النافذ 5 سنوات، في حق رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية برج البحري "ب.ن"، المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني.

كما أدانت متهمين آخرين بأحكام ثلاث سنوات للبعض، وسنتين للبعض الآخر، واستفاد منتخب واحد وموثق من البراءة، بعد محاكمة انطلقت، صباح أمس الخميس، واستمرت حتى الجمعة صباحا، وتم الاستماع إلى المتهمين الـ13، وأغلبيتهم منتخبون سابقون بالمجلس الشعبي لبلدية برج البحري.