مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية

سحبت، اليوم الجمعة، قرعة ربع نهائي ونصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية وأسفرت عن مواجهات قوية ومليئة بالإثارة والتشويق.

وتتقدم هذه المواجهات القمة التقليدية بين عملاقي كرة القدم الأوروبية والعالمية، إيطاليا وألمانيا، حيث يحوز كل منتخب أربع ألقاب لكأس العالم.

في ما يلي نتائج قرعة ربع النهائي:

هولندا – إسبانيا

كرواتيا – فرنسا

الدنمارك – البرتغال

إيطاليا – ألمانيا

قرعة نصف النهائي:

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتدور مواجهتا نصف النهائي يومي 4 و5 جوان 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 جوان 2025.