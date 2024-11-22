دولة أوروبية تتحدى قرار الجنائية الدولية

لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إذ أكدت دول عدة أنها ستتعاون مع المحكمة بشكل كامل، بينما أعربت المجر عن تحديها للقرار.

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي– أنه سيدعو نتنياهو لزيارة المجر.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير".

وتأتي تصريحات رئيس وزراء المجر، بالرغم من أن بلاده من بين الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ وصوله وحزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامته إلى السلطة في عام 2010، أقام أوربان علاقات سياسية وثيقة مع نتنياهو الذي زار بودابست في عام 2017.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو، ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.