بلايلي ينقذ الترجي من الهزيمة (فيديو)

أنقذ الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، ناديه الترجي التونسي، من الهزيمة أمام مضيفه اتحاد بن قردان في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة في افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبادر الفريق المحلي بافتتاح التسجيل بواسطة حسام الحباسي (د10) فيما عدل الدولي الجزائري يوسف بلايلي (د59) النتيجة لفائدة الترجي التونسي عن طريق مخالفة مباشرة سكنت شباك المنافس.

ويسجل شيخ الأندية التونسية انطلاقة متواضعة في البطولة هذا الموسم عكس السنوات الماضية، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 16 نقطة مناصفة مع الاتحاد المنستيري، مع مقابلة ناقصة لهذا الأخير.

وخاض "المكشخة" اليوم مباراتهم الأولى تحت قيادة المدرب الجديد الروماني ريجيكامف.

والتحق بلايلي بالترجي التونسي في بداية الموسم الكروي 2024-2025، بعقد لمدة موسمين قادما من مولودية الجزائر.

وتم تقديم هذه المباراة بسبب مشاركة الترجي التونسي في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.