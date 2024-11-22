حجز كمية معتبرة من المهلوسات داخل حافلة لنقل المسافرين

تمكن عناصر الدرك الوطني من حجز 60765 قرصا مهلوسا، نوع بريقابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة نحو ورقلة، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان ذاته أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، وعلى إثر معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بحاسي مسعود، مفادها وجود حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة حاسي مسعود باتجاه مدينة ورقلة، على متنها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تم شحنها وتمويهها بشكل محكم، ليتم على الفـور تشكيل دورية تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مسعود، مع وضع نقاط مراقبة على الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين المدينتين".

و"بعد توقيف الحافلة وتفتيشها بدقة، تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بــ 60765 قرصا مهلوسا نوع بريقابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل الحافلة، مع حجز ثلاثة هواتف نقالة وحافلة نقل المسافرين"، يضيف البيان.

كما تم، في الإطار ذاته "توقيف شخصين كانا على متن الحافلة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود، تم توقيف شخص آخر مشتبه فيه"، يتابع نفس البيان الذي أشار إلى أنه "تم فتح تحقيق في القضية، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية".