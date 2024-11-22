"صنصال، دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر"

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال، في مطار الجزائر الدولي.

ولم تذكر الوكالة العمومية، في برقية، تاريخ توقيف المعني، متهمة إياه بـ"التشكيك في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر، وإنكار وجود الأمة الجزائرية"، كما فضحت ارتباطه بأطراف معادية للجزائر.

واعتبر كاتب المقال " الضجة الكوميدية" التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة صنصال "دليلا إضافيا على وجود تيار حاقد ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية".

أضاف: " أدى توقيف بوعلام صنصال، المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، إلى ايقاظ محترفي السخط إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان, وبالطبع الطاهر بن جلون، صديقه المغربي الذي يتعافى من داء 'عرق النسا' من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله".

وأكدت البرقية أن اللوبي الحاقد على الجزائر مر بأسبوع سيء، أولا أن "أحد محمييهم، وهو كمال داود، قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة "غونكور' "، ثم جاء الدور على "صديقهم مرتكب الابادة الجماعية، نتنياهو، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية" وأخيرا "تم توقيف الكاتب الآخر لغاليمار، صنصال، في خضم هيجانه التحريفي".

وذكرت الوكالة أن الكاتب واسيني الأعرج كان قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية "2084 نهاية العالم".

وواصلت الوكالة هجومها على عدة أطراف فرنسية منها "المجنس بمرسوم، إريك زمور، الذي قال في دعمه لصديقه بوعلام صنصال أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه"، إضافة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون "العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين بالأغبياء والذي عبر عن قلقه البالغ"، مضيفة أن "فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان، فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها".

وحسب كاتب المقابل فإن "فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات، فهذا الرئيس الذي يتحدث عن جرائم ضد الإنسانية في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي، ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس اودان والعربي بن مهيدي، ويقوم بتكليف سفيره بوضع اكليل من الزهور على قبر شهيدنا، هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر، واستقلالها، وتاريخها وسيادتها وحدودها، أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة، خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو)، أن تدين صنصال لمحاولته انكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا".

وختم "مع كل موجة عداء ضد الجزائر، تتهم باريس الجزائر بكل الشرور، بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدأ الثبات. إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليغرام، المنصة العالمية للتعبير، ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة، التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة".