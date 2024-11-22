نظام جديد يحدد المبلغ الأقصى المسموح للمسافر إخراجه بالأورو

حدد بنك الجزائر، في نظام نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.

ويشترط النظام الذي يحمل رقم 24_05 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024، يعدل ويتمم النظام رقم 16_02 المؤرخ 21 افريل 2016، تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة، على حساب بالعملة الصعبة مفتوح في الجزائر.

وإلى جانب المبلغ المذكور، -وفق المنشور- يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر، إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.

وكما يلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها، بالعملة الأجنبية التي يحملونها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 أورو.