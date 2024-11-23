المجاهد مسوس سعادة في ذمة الله

توفي المجاهد، ضابط جيش التحرير الوطني، مسوس سعادة، اليوم السبت، وإثر هذا المصاب، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة.

وورد في نص التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، المرحوم مسوس سعادة، تغمده الله برحمته الواسعة".

وقال ربيقة: "الفقيد من الذين ساهموا في معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال، بتقلده عدة وظائف عليا في الدولة، ومن خلال كتاباته الغزيرة في عدة مجالات، ولا يسعني في هذا المصاب الجلل، إلاّ أن أتقدّم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويتقبّله إلى جوار النبيئين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وختم بالقول: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".