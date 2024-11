Les gesticulations des larbins

Encore une fois, et malheureusement pour elle, Paris prend le mauvais chemin et ses élites tombent dans le piège, en soutenant toutes les activités et actions visant l'Algérie et ses éléments identitaires et civilisationnels, malgré avoir essayé – et échoué – pendant un siècle et 32 ans de gommer ces repères solides, tantôt par le feu et le fer, tantôt en utilisant des sbires et des individus manipulés, qui ont préféré la traîtrise et la félonie pour un gain limité, et un rôle aussi ancien que l'humanité elle-même.

Ce que subit l'Algérie de la part de l’ancien et du nouveau colon est manifeste et ne nécessite aucune analyse complexe. Le but est clair : exprimer le mécontentement et la rancœur de voir le peuple algérien choisir son propre chemin, loin des diktats du bourreau d'hier, et avancer sas se retourner, vers la consolidation de sa place dans la région, sur terre, en mer et dans les airs, pour ancrer la souveraineté retrouvée le 5 juillet 1962, quels que soient les défis, enjeux et menaces.

Les différentes périodes de l'histoire ont montré le courage des Algériens et comment ils ont donné aux puissances coloniales égarées des leçons douloureuses au fil des siècles. La dernière d'entre elles a été le départ du colonialisme français, chassé et humilié, traînant sa honte et ses sbires, ces êtres faibles de cœur obsédés par l'idée de rester des esclaves.

Les lamentations des élites parisiennes sur l'un de leurs larbins ne signifient absolument pas une préoccupation pour son sort, mais simplement une soumission aux instructions de leurs mentors du lobby sioniste, qui est opposé à tout ce qui touche à l'Algérie.

Pour la première fois, nous avons lu dans l'Agence de presse algérienne, la voix de l'État algérien, ce qu'elle a publié hier soir, d'un niveau élevé qui confirme l'élévation de la position de l'État qu'elle représente, concernant la conspiration franco-sioniste contre la nouvelle et toujours victorieuse Algérie.

Et comment comprendre la position du CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) ? Lorsque cette organisation raciste et terroriste publie un communiqué demandant la libération de Sansal, tous les masques tombent et le CRIF se dévoile dans toute sa splendeur. Le fléau est exposé et l'Algérie atteint son objectif sans avoir tiré un seul coup de feu. N'est-ce pas un coup magistral ? Oui, c'en est un.

Il suffit de lire les noms des personnes qui ont réagi et les réponses honteuses sur les réseaux sociaux pour que tout homme doté d'un esprit libre, d'une conscience claire, et d'un cœur fidèle à sa patrie et à son identité, mais même l'homme le moins observateur, comprenne que le lobby sioniste de droite en France, en proie à des crises multiples et à un déclin moral et économique, a effectivement perdu sa main de fer qu'il croyait utiliser pour provoquer des guerres et en sortir victorieux par procuration. Pourquoi ? Parce qu'il est dépourvu de courage, qu'il craint l'affrontement direct et se cache toujours dans les coulisses, se servant de Sansal et de ses semblables.