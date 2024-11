Un tirage au sort exceptionnel a eu lieu ce samedi matin pour la saison du Hadj 1446/2025, destiné aux citoyens âgés de 70 ans et plus, et inscrits au tirage au sort plus de dix fois, dans diverses communes du pays.

Ce tirage, à l'initiative du président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a prévu une allocation supplémentaire de 2000 carnets de Hadj pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui se sont inscrites dix fois ou plus au tirage pour la saison du Hajj 2025.