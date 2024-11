La Ligue réserve 140 milliards de centimes des fonds des clubs de la Ligue 1

Cent-quarante milliards de centimes, tel est le montant des fonds bloqués par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son compte à la Banque d’Algérie, représentant la somme totale des garanties financières que les clubs de la Ligue 1 ont versées pour l'enregistrement de joueurs et d'entraîneurs étrangers durant la saison footballistique actuelle 2024/2025, selon une source officielle rapportée par "El Khabar".

La Fédération algérienne de football (FAF) avait, en juillet dernier, imposé une série de conditions pour accepter la demande des présidents des clubs de la Ligue 1, à savoir augmenter l'âge maximum des joueurs étrangers à 30 ans et porter leur nombre par équipe de 3 à 5 joueurs.

La FAF a stipulé que chaque équipe de Ligue 1 souhaitant recruter un joueur ou un entraîneur étranger devait déposer une garantie financière sur le compte bancaire de la Ligue professionnelle, équivalente à 12 mois de salaires nets pour chaque recrue. Cette somme peut être récupérée par le club à la fin de la saison, sous réserve qu'aucun différend financier n'existe.

Cette mesure a été prise pour éviter les crises qui ont impliqué des clubs de Ligue 1 dans le passé avec leurs entraîneurs et joueurs étrangers, certaines de ces affaires ayant été portées devant la FIFA, obligeant la FAF à intervenir à plusieurs reprises pour payer à la place des clubs et éviter des sanctions de la part de la FIFA.

Le nombre de joueurs étrangers dans le championnat de Ligue 1 a considérablement augmenté cette saison, atteignant 37 joueurs étrangers, à l'exception de 4 clubs qui n'ont pas recruté de joueurs étrangers : JS Saoura, MC El Bayadh, ES Mostaganem et NC Magra. En revanche, les autres équipes ont recruté au moins un joueur étranger, et deux équipes ont épuisé leur quota de 5 joueurs étrangers, à savoir la JS Kabylie et l'USM Alger.

Concernant l'USMA, la même source a confirmé que ce club a été celui qui a transféré le plus d'argent sur le compte de la Ligue de football professionnel pour l'enregistrement de joueurs étrangers, en raison des salaires élevés de ses joueurs et membres du staff technique.

À cet égard, il convient de noter que l’entraîneur tunisien Nabil Maâloul est devenu l'entraîneur le plus cher de l'histoire de l'Algérie, avec un salaire mensuel atteignant 50 000 euros, sans compter les autres avantages financiers, y compris des primes diverses et 10 billets d'avion aller-retour pour la Tunisie, lui qui a amené avec lui un staff technique tunisien complet.

De plus, l'USMA a dû également déposer des sommes record en tant que garantie pour enregistrer ses joueurs étrangers, comme son attaquant Gassama (avec un salaire mensuel d'environ 800 millions de centimes), ce qui signifie que le club a versé près de 10 milliards de centimes à la Ligue pour son enregistrement.

Cependant, face à toutes ces dépenses (financées par l'argent public), la question demeure : quelle valeur ajoutée ont réellement apportée les joueurs et entraîneurs étrangers au championnat algérien ? Il est devenu évident que la qualité des joueurs étrangers recrutés ne correspond pas à l'argent et aux ressources investis, comme en témoigne le fait que parmi les 37 joueurs étrangers, seuls trois ont été appelés en sélection nationale pendant les dates FIFA, à savoir le joueur de l'AS Chlef, Agbango et Mohutsiwa, ainsi que l'international péruvien Adalid, joueur de l’USMA.

Pire encore, certains joueurs n'ont même pas réussi à s'imposer dans le onze de départ de leur équipe, comme le quatuor étranger du CS Constantine ou le trio du Mouloudia de Oran. L'exemple le plus frappant de mauvais choix de joueurs étrangers est celui de l'attaquant sud-africain du CRB, de Blida, Mayo Khanyisa, qui a coûté plus de 800 000 dollars à la caisse du club (le montant de son transfert depuis son équipe de Cape Town), avec un salaire mensuel d'environ 250 millions de centimes, mais qui joue à peine, n'apparaissant même pas lors du dernier match contre le MCA d'Alger, si ce n'est pour soulever son coéquipier Noufel Khacef afin de célébrer la victoire lors du derby.