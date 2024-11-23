الرابطة المحترفة تضبط تواريخ الجولة الـ11

ستجرى مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، على مدى ثلاثة أيام (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024)، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت، رابطة كرة القدم المحترفة.

وتنطلق هذه الجولة يوم السبت 30 نوفمبر بثلاث مباريات أهمها، اتحاد خنشلة-أولمبيك أقبو، على أن تتواصل يوم الأحد 1 ديسمبر بقمتين شيقتين وهما: وفاق سطيف-مولودية الجزائر وشباب بلوزداد-جمعية الشلف.

وتختتم هذه الجولة يوم الإثنين 2 ديسمبر بالمباريات الثلاثة المتبقية أهمها اللقاء المحلي بين اتحاد الجزائر ونادي بارادو، بينما تجمع المباراتان الأخيريان شبيبة الساورة وشبيبة القبائل من جهة واتحاد بسكرة- شباب قسنطينة من جهة أخرى.

برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة:

السبت 30 نوفمبر:

مولودية البيض - ترجي مستغانم

نجم مقرة - مولودية وهران

اتحاد خنشلة - أولمبيك أقبو

الأحد 1 ديسمبر:

شباب بلوزداد - جمعية الشلف

وفاق سطيف - مولودية الجزائر

الإثنين 2 ديسمبر:

اتحاد الجزائر – نادي بارادو

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل