الرابطة المحترفة تضبط تواريخ الجولة الـ11

ستجرى مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، على مدى ثلاثة أيام (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024)، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت، رابطة كرة القدم المحترفة.
وتنطلق هذه الجولة يوم السبت 30 نوفمبر بثلاث مباريات أهمها، اتحاد خنشلة-أولمبيك أقبو، على أن تتواصل يوم الأحد 1 ديسمبر بقمتين شيقتين وهما: وفاق سطيف-مولودية الجزائر وشباب بلوزداد-جمعية الشلف.
وتختتم هذه الجولة يوم الإثنين 2 ديسمبر بالمباريات الثلاثة المتبقية أهمها اللقاء المحلي بين اتحاد الجزائر ونادي بارادو، بينما تجمع المباراتان الأخيريان شبيبة الساورة وشبيبة القبائل من جهة واتحاد بسكرة- شباب قسنطينة من جهة أخرى.
برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة:
السبت 30 نوفمبر:
مولودية البيض - ترجي مستغانم
نجم مقرة - مولودية وهران
اتحاد خنشلة - أولمبيك أقبو
الأحد 1 ديسمبر:
شباب بلوزداد - جمعية الشلف
وفاق سطيف - مولودية الجزائر
الإثنين 2 ديسمبر:
اتحاد الجزائر – نادي بارادو
اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة
شبيبة الساورة - شبيبة القبائل