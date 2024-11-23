إعلان جديد لأبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم السبت، أنه بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات العدو.

ووفق ما نقلت قناة "الجزيرة" عن أبو عبيدة فإن الحادثة وقعت في منطقة تتعرض لعدوان شمال قطاع غزة، وأضاف ذات المتحدث أن الخطر لا يزال محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت.

وحمّل أبو عبيدة "مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة قواته المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم".

يأتي ذلك فيما تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن خروج العشرات في مظاهرات جنوب تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.