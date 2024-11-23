وفاق سطيف أبرز المستفيدين

حقق نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، أول فوز له خارج القواعد منذ بداية الموسم عندما أطاح بالمضيف أولمبي آقبو على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدف المواجهة الوحيد اللاعب عبد الرحمن باشا في الدقيقة الـ 48 بتسديدة خادعت الحارس لفقون، وكانت النتيجة لتكون أثقل لولا تضييع مسجل الهدف، باشا، وزميله مولاي ركلتي جزاء خلال فترة قصيرة (د74 ود78).

هذه النتيجة تنصب النادي السطايفي أبزر المستفيدين من نتائج الجولة العاشرة، رفقة الرائد شباب قسنطينة، حيث ارتقى إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة (ناقص مقابلة)، بفارق أربع نقاط عن الصدارة ونقطتين عن الوصافة، مستغلا تعثر أغلب فرق المقدمة، مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر ومولودية وهران.

في المقابل، فشل الصاعد الجديد لقسم الأضواء من تأكيد الفوز الكبير المحقق في الجولة الماضية أمام "الحمراوة" ليتجمد رصيده عند النقطة الـ 14 متقاسما المركز الخامس مع وفاق سطيف.

في مقابلة أخرى، واصل أشبال المدرب سمير زاوي نتائجهم المتذبذبة بعدما فرض عليهم التعادل بهدفين في كل شبكة على ملعب محمد بومزراق بالشلف.

وكان الفريق الضيف القادم من مدينة مقرة الأقرب لخطف النقاط الثلاثة لولا هدف المهاجم الطوغولي إيفرا أغبانيو في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

وضيع "الشلفاوة" فرصة الارتقاء أكثر في جدول الترتيب خاصة أن المعنويات كانت مرتفعة بعد الانتصار الكبير الذي عادوا به الأسبوع الفائت من بسكرة، وأصبح رصيدهم 12 نقطة في المرتبة العاشرة في حين يتمركز نجم مقرة في المرتبة الـ 12 بـ 10 نقاط.

النتائج:

الأربعاء 20 نوفمبر :

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد 1 - 3

الخميس 21 نوفمبر :

شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر 1 - 0

الجمعة 22 نوفمبر :

مولودية وهران - اتحاد خنشلة 0-0

السبت 23 نوفمبر :

أولمبي آقبو - وفاق سطيف 0 - 1

جمعية أولمبي الشلف - نجم مقرة 2 - 2

ترجي مستغانم - شبيبة الساورة (جارية حاليا)

مباريات مؤجلة:

شبيبة القبائل - مولودية البيض

نادي بارادو - اتحاد بسكرة