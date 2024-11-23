المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي

بعثت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية رسالة تعزية إلى عائلة الصحفي، محمد إسماعيل، الذي وافته المنية، اليوم.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في "الفايسبوك": "تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بحزن عميق، نبأ انتقال الصحفي القدير المتقاعد ورئيس التحرير سابقا بالصحيفة العمومية 'الجمهورية'، محمد إسماعيل، إلى الرفيق الأعلى".

وأضاف ذات المنشور: "على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وكان الصحفي القدير، محمد إسماعيل، قد توفي، اليوم السبت بوهران، عن عمر ناهز 72 سنة، إثر وعكة صحية، حسب ما أوردت جريدة "الجمهورية" التي عمل بها الراحل.