Les dattes algériennes conquièrent les marchés de 90 pays

Les dattes algériennes, sous toutes leurs formes, ont réussi à conquérir les marchés de plus de 90 pays à travers le monde.

L’annonce a été faite par le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Hamid Ben Saad, lors de l'ouverture de la deuxième édition du Salon international des dattes au Palais des Expositions, sous le slogan "Nos dattes… Authenticité et économie durable", en présence de Kamel Rezig, conseiller du président de la République chargé du commerce, de l'approvisionnement, de la régulation et des exportations, du secrétaire général du ministère du commerce Intérieur et de la régulation du marché El Hadi Bekir ainsi que des membres du corps diplomatique agréés en Algérie.

Ben Saad a expliqué que les dattes algériennes ont conquis les marchés de plus de 90 pays à travers le monde, grâce à leur haute qualité et à la diversité de leurs variétés, qui dépassent les 1000 types. Pour soutenir ces exportations, il a souligné que le secteur est prêt à accompagner les agriculteurs engagés dans cette filière, en leur fournissant les moyens d'irrigation nécessaires et en leur offrant gratuitement les palmiers à planter par l'intermédiaire des directions des services agricoles, tout en les aidant à lutter contre les maladies qui menacent leurs exploitations.

Afin de développer et d'enrichir le patrimoine des palmiers, Ben Saad a précisé que le ministère a lancé un programme national (2023-2027) visant à élargir les surfaces agricoles de palmiers, qui s'étendent actuellement sur plus de 174 000 hectares, en plantant un million de palmiers de toutes les variétés résistantes aux changements climatiques et aux maladies.

De son côté, le Secrétaire général du ministère du Commerce intérieur, El Hadi Bekir, a indiqué que la qualité des dattes algériennes a connu un "progrès considérable grâce à la grande volonté des acteurs de cette filière", affirmant "la détermination du ministère à accompagner les producteurs et exportateurs, notamment en les indemnisant via le Fonds de promotion des exportations".

Cette deuxième édition du Salon international des dattes regroupe plus de 180 exposants, ainsi que divers acteurs de la filière, dont des producteurs, des stockeurs, des conditionneurs, des exportateurs, des transformateurs et des artisans locaux, en plus de participants de pays étrangers tels que la Tunisie, la Libye et la Turquie.

L'événement, organisé par la Chambre nationale d'agriculture sous le patronage du ministre de l'Agriculture, de l'Aménagement rural et de la Pêche, permet à tous les acteurs du secteur de se rencontrer dans un même espace pour échanger, discuter et relever le défi du développement de cette filière.

Il représente également une occasion de promouvoir et de commercialiser les dattes et leurs dérivés, tout en sensibilisant le consommateur à la diversité des variétés de dattes que l'Algérie possède et à l'importance de les préserver.