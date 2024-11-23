اختفاء غامض لحاخام صهيوني في الإمارات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن اختفاء حاخام صهيوني في دولة الإمارات.

ونقلت شبكة "قدس" الإخبارية عن وسائل إعلام عبرية، أن الأجهزة الأمنية للاحتلال، والإمارات منشغلة منذ أيام في اختفاء "حاخامٍ إسرائيلي" داخل الإمارات وأن أجهزة أمن الاحتلال تشتبه في اختطافه أو قتله على يد خلية تتبع لإيران .

وقالت "القناة 13" العبرية، إن التقديرات الصهيونية تشير إلى أن الحاخام فقد الاتصال معه يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت وسائل إعلامٍ عبرية، أن الحاخام المفقود هو تسفي كوغان وهو مبعوث عن حركة "حباد" الصهيونية المتطرفة.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبالاشتراك باسم جهاز الموساد وهيئة الأمن القومي للاحتلال أن كوغان يقيم في الإمارات، ولم يتم استبعاد أن يكون الحادث "إرهابيا"، حيث تم فتح تحقي