La DG de la communication de la présidence de la République présente ses condoléances

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du journaliste à la retraite Mohamed Smaïn, décédé samedi à l'âge de 72 ans.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a appris avec une immense tristesse le décès de l'éminent journaliste à la retraite et ancien Rédacteur en chef du quotidien public « El Djoumhouria », Mohamed Smaïn", lit-on dans le message de condoléances.

En cette pénible épreuve, la Direction générale de la communication "présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis. « A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons » ".