خيبة جديدة

لن يتواجد المنتخب الوطني، رسميا، في نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة بعد الخسارة أمام نظيره التونسي، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من دورة اتحاد شمال إفريقيا الجارية حاليا في مصر.

وافتتح المنتخب التونسي النتيجة بهدف اللاعب الجزائري عبد الحميد نعيم ضد مرماه (76) إلا أن المنتخب الوطني نجح في تعديل الكفة في الدقيقة (81) عن طريق إسلام عباس وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل اختطف اللاعب أمان الله المحرزي في الدقيقة (90+6) هدف الفوز لـ "نسور قرطاج".

وإثر هذه الخسارة تجمد رصيد المنتخب الجزائري في المرتبة الرابعة بنقطتين وهو ما يعني الإقصاء من سباق التنافس على إحدى التأشيرتين المؤهلتين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بجنوب إفريقيا، بينما رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط متقدما إلى المركز الثاني .

وينهي أبناء المدرب ياسين مانع مشوارهم في هذه الدورة التأهيلية يوم الثلاثاء القادم بملاقاة المنتخب الليبي، بينما تواجه تونس غريمتها مصر وستكون نتيجة التعادل كافية لنسور قرطاج لضمان التأهل إلى النهائيات القارية.

وتضاف الخيبة الجديدة إلى فشل المنتخب الوطني، أقل من 17 سنة في بلوغ نهائيات كأس إفريقيا لذات الفئة خلال الدورة التأهيلية الجارية حاليا في المغرب، لتتواصل معاناة المنتخبات الوطنية الشبانية في السنوات الأخيرة وباتت عاجزة حتى على بلوغ النهائيات الإفريقية.