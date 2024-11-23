عودة الوفد الطبي الجزائري من لبنان

عاد، مساء اليوم السبت، إلى الجزائر الوفد الطبي والإغاثي الجزائري الموفد إلى لبنان والتابع للجنة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بعدما أنهى مهمته الإنسانية بهذا البلد جراء العدوان الصهيوني.

وعقب الوصول إلى مطار هواري بومدين الدولي، أكد رئيس البعثة و رئيس لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين ورئيسها الشرفي، عمار طالبي أن "الوفد الطبي متكون من جراحين في الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام ومن أطباء متخصصين في التخدير".

وأضاف أن الوفد قام خلال تواجده بلبنان بـ "واجبه تجاه الجرحى والمصابين بسبب العدوان الصهيوني"، مشيرا إلى أن هذا الوفد "يتكون من 15 متطوعا من بينهم 10 أطباء و5 مرافقين".

ولفت طالبي إلى أن اللبنانيين عبروا عن "عرفانهم وتقديرهم للجهود التي قامت بها البعثة الجزائرية"، مبرزين "مشاعر الأخوة والتآزر التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، أكد رئيس الوفد الطبي، الدكتور محد كيحل، بأن "هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها"، مبرزا أن الوفد الطبي "قام بدوره كاملا مصداقا للتقاليد الجزائرية المعروفة بالوقوف إلى جانب المستضعفين والمظلومين".