إطلاق النسخة الرابعة للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية

أعلن موقــع "الطريــق نيــوز" عن إطلاق النسخة الرابعة لمسابقة الصحافة البيئية.

وحسب بيان للموقع، تهدف الطبعة إلى "تعزيز الوعـي البيئـي وتشجيع الإعلاميين على تسـليط الضوء علـى القضايا البيئية في الجزائر".

وأضاف البيان، بأن المسابقة "تسعى إلى تحفيـز الصحفيين لإنتـاج تقارير تساعد في توعية المجتمـع حـول جهـود حمايـة البيئـة والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة".

وحسب ذات البيان، "تتضمن فئات المسابقة: مقالا صحفيا مكتوبا على الورق، مقالا صحفيا مكتوبا إلكترونيا، تقرير فيديو، تلفزيون أو تلفزيون ويب (تقرير راديو) راديو أو راديو ويب (الصورة الصحفية).

كمــا سـيتم، حسب البيان، "تكريـم قامة بيئية بـارزة في الجزائر مــن خلال جائزة المرشد، تقديرًا لإسهاماتها القيمـة فــي مجال البيئة".

ووضعت إدارة المسابقة شروطا للمشاركة، وهي إرسال أعمالهم المنشورة اعتبــارًا من 1 جانفـي 2024 عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو الإلكترونيـة، قبـل تاريخ 15 ديسـمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز في 25 ديسمبر 2024