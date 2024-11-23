الفاف تساعد الشباب والإتحاد

باشرت تشكيلة شباب بلوزداد اليوم تحضيراتها بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية العسكرية ببن عكنون بالملعب المعشوشب طبيعيا، تحسبا لمواجهة اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي يوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يلتحق اتحاد العاصمة بنفس المركز حتى يستفيد من تحضير جيد لمواجهة الجولة الأولى امام اورابا يونايتد البوتسواني، من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب 5 جويلية. وجاءت هذه الخطوة بمساعدة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حتى تسمح للفريقين بالتحضير في ظروف جيدة لتمثيل الجزائر احسن تمثيل قي المنافستين القاريتين.