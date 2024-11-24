العثور على جثة الحاخام المفقود في الإمارات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود، تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، اليوم الأحد، أن "السفارة في أبو ظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث، وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة، كما تم إبلاغ عائلته".

وأضاف البيان: "إن مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معاد للسامية. وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستحقق العدالة للمجرمين المسؤولين عن مقتله".

وخدم كوغان في الجيش الصهيوني في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد، حسب ما تناقلته مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الصهيونية.

وقال أفراد عائلته إنه اتصل بهم آخر مرة، يوم الأربعاء الماضي، حسب ما ذكره "الموساد". كما شوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.