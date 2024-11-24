هذا موعد انطلاق التسجيلات في امتحاني "الباك" و"البيام"

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن بداية فترة التسجيلات لاجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2025.

وجاء في بيان الوزارة: "تعلم وزارة التربية الوطنية كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وأوليائهم، وكذا المترشحين الأحرار، أن فترة التسجيلات لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2025، ستنطلق يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على الساعة الثامنة (08:00) صباحا، وتمتد إلى غاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، منتصف الليل (00:00)".

وأضاف البيان أن العملية تتم "بملء استمارة التسجيل الإلكتروني المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة، وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دون تقديم أي ملف ورقي".

ويتم ذلك - يضيف البيان - على النحو الآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، تجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، إذ يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانين.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فتتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

امتحان شهادة التعليم المتوسط:

https://bem.onec.dz

امتحان شهادة البكالوريا:

https://bac.onec.dz

ونبهت الوزارة إلى أنه "تنشأ حسابات شخصية لكل مترشح، تستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات، والاطلاع على النتائج كالآتي:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص (اسم المستخدم، كلمة المرور) لكل تلميذ، ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية.

https://awlyaa.education.dz

ويتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة (اسم المستخدم، كلمة المرور).

وبخصوص الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل، أوضحت الوزارة أنه يتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية الذهبية لبريد الجزائر وباستخدام حساب المترشح المنوّه به أعلاه (اسم المستخدم، كلمة المرور) بالولوج إلى المواقع الآتية:

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عن طريق الرابط:

https://epay.education.dz

بالنسبة للمترشحين الأحرار: عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bem.onec.dz

أو https://bac.onec.dz ، حسب الحالة.