حجز كمية معتبرة من المهلوسات بميناء العاصمة

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بميناء العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، صادر اليوم.

وأوضح البيان أنه "في إطار ممارسة المهام المتعلقة بالرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين، عبر الرحلات البحرية الدولية من وإلى أرض الوطن، تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر، وعلى إثر معالجة رحلة بحرية لنقل المسافرين قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية نحو ميناء الجزائر "ياسف سعدي"، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ56200 قرص من نوع "إكستازي"، كانت مخبأة بإحكام داخل عجلة احتياطية لسيارة سياحية خاصة بأحد المسافرين".

ولم يشر البيان إلى متى تمت العملية.