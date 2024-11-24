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مجتمع

عنابة: رعب وفزع بمصلحة الاستعجالات الطبية

24 نوفمبر 2024 ()
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شهدت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي، ابن رشد بعنابة، مساء أمس، رعبا وفزعا شديدين في أوساط الطاقم الطبي وشبه الطبي، وحتى المواطنين، بعد قيام مجهولين، كانوا في حالة من الهستيريا، باقتحام المصلحة، مصحوبين بشخص مصاب بكسور، إذ دخلوا في مناوشات مع المستخدمين، أسفرت عن إصابة خمسة أعوان بجروح متفاوتة الخطورة، أحدهم تم قطع إصبعين من يده، وقد تم إلقاء القبض على المعتدين من قبل مصالح الأمن.

 وأفادت مصادر طبية أن الحادثة وقعت في حدود الساعة الثالثة مساء، عندما دخل مجهولون برفقة شخص مصاب بكسور إلى مصلحة الاستعجالات، وكانوا في حالة من القلق الشديد، ويحملون سكاكين في أيديهم، مضيفة أنهم دخلوا مباشرة في شجار ومناوشات مع أعوان الحراسة والمراقبة، حيث أصيب خمسة من هؤلاء بجروح، أحدهم تم قطع إصبعي يده بالسكين، وعلى الفور تم استدعاء مصالح الأمن، التي تدخلت بقوة وأوقفت المعتدين.

 

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