قريبا.. افتتاح المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية

سيتم افتتاح المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله (غربي العاصمة)، خلال الأيام القادمة، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.

وأوضح رخروخ، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، خلال مراسم افتتاح الطبعة الـ20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض (الصنوبر البحري - الجزائر العاصمة)، أن القطاع "بصدد التحضير لإطلاق نشاط هياكله التكوينية الجديدة، خلال الأيام القليلة القادمة، على غرار المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية في سيدي عبد الله بالعاصمة".

وأكد الوزير أن هذه المدرسة ستكون "الصرح التكويني الأول من نوعه وطنيا، إذ ستمكن من تعزيز التكوين المتواصل في مجال التسيير وقيادة المشاريع الكبرى في مجال الأشغال العمومية والهياكل القاعدية".

وعلاوة على ذلك، ستتكفل المدرسة بتكوين المكونين وتأهيل الإطارات وتقوية القدرات البشرية في مختلف التخصصات التي يتطلبها قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يضيف رخروخ.

وحول الصالون الدولي للأشغال العمومية، اعتبر الوزير أن الطبعة الـ20 التي تنظم من 24 إلى 27 نوفمبر، تشكل "محطة هامة" للاطلاع على مدى تجسيد مختلف العمليات والبرامج الاستثمارية الجاري تنفيذها في مجال تطوير البنية التحتية والمنشآت القاعدية للبلاد، لاسيما ما تعلق بالطرق السيارة، الموانئ، المطارات والسكك الحديدية.

وبعد أن ذكّر بالمشاريع التي أنجزت والجاري إنجازها في مجال المنشآت القاعدية، أكد رخروخ أن دائرته الوزارية "ملتزمة باستكمال المشاريع الجارية وإطلاق العديد من المشاريع الأخرى هامة، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني".

وتعرف الطبعة الـ20 من الصالون، المنظمة من طرف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بالشراكة مع "الجزائر للمعارض"، فرع الشركة الوطنية للمعارض والصادرات "صافكس"، مشاركة 232 مؤسسة، من بينها 22 مؤسسة أجنبية من الصين، تركيا، إيطاليا، بولندا، ألمانيا والبرتغال. وتشارك أيضا في هذه الطبعة معاهد متخصصة في الأشغال العمومية والهندسة المدنية وشركات ناشئة وبنوك ومؤسسات مالية.