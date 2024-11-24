"جيلي الجزائر" توضح

أصدرت شركة "جيلي الجزائر"، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا حول التأخير الحاصل في تسليم السيارات للزبائن.

وأوضح بيان الشركة أن السبب في ذلك يعود إلى "إجراءات إدارية قيد المعالجة لدى الجهات المعنية". كما أكدت الشركة على أنها "تعمل بشكل مستمر وبتنسيق مع هذه الجهات لتسريع هذه الإجراءات، وضمان وصول المركبات إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن".

وأكدت الشركة أن جميع المركبات، بما فيها سيارة "ستارت"، تندرج ضمن كوطة استيراد 2023.

ودعت الشركة زبائنها إلى "متابعة حساباتها الرسمية لتفادي تداول أي أخبار غير مؤكدة من مصادر أخرى".