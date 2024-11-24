بوزناد: صادي وجد وضعية صعبة (فيديو)

استعرض الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المشاكل التي اعترضت رئيس الفاف، وليد صادي، ومكتبه الفدرالي عند بداية العهدة.

وقال بوزناد، الذي نزل ضيفا على قناة "الخبر" الإلكترونية في الحصة الرياضية "طالوناد"، التي ينشطها الصحفي معاذ نمرودي، إن "الرئيس صادي وجد وضعية مالية صعبة جدا، بسبب الديون العالقة، فضلا عن تراكم ديون الأندية تجاه اللاعبين لسنوات".

وأشار الأمين العام للفاف، خلال حديثه، إلى أن تلك الوضعية المالية الصعبة كانت تهدد المنظومة الكروية، ما استدعى اعتماد المكتب الفدرالي، في أول اجتماع له، ورقة طريق استثنائية، لإنقاذ الموقف.