«El-Khabar » Publie les détails de l'activité de la Commission des œuvres sociales de l'Éducation nationale

Le bilan de la commission nationale des œuvres sociales des travailleurs de l'éducation nationale pour la période 2021-2024 a révélé que la priorité était accordée aux volets sanitaire et social, y compris à la solidarité.

Plus de 867.000 bénéficiaires ont été recensés, soit 72 % d’un budget total de 40 milliards de dinars sur quatre ans, contre 26 % pour les prêts sociaux, remboursés avec "souplesse".

La commission a toutefois rencontré des obstacles ayant limité ses prérogatives et privé les employés de certains services essentiels.

Jeudi dernier, une réunion avec les syndicats du secteur a permis de présenter un rapport détaillé et transparent sur les dépenses et les domaines d'intervention.

La santé a représenté 46 % des bénéficiaires (551.782), suivie de l’aide sociale et de la solidarité (26 %, soit 314.661) et des prêts sociaux (11 %, soit 125.799). Au total, 1.191.642 bénéficiaires ont été comptabilisés sur l’ensemble du mandat.

Les services sanitaires se sont démarqués comme la principale priorité, suivis par les aides sociales. Cependant, la commission a dû faire face à des contraintes, notamment durant la pandémie de COVID-19, en raison de l’ingérence administrative, du refus de certaines décisions légales, et de l’absence de moyens pour optimiser la gestion.

D'autres difficultés comprenaient le manque de locaux adaptés, le refus de déléguer des employés pour faciliter les opérations, et des contraintes bureaucratiques ayant retardé l'exécution de certains projets.

Le mandat a également été caractérisé par l'exploitation de certains conflits au niveau des comités, les entraînant dans des enquêtes « afin de discréditer des organes élus et de leurs représentants, car ces conflits auraient dû être résolus en interne ».

Les commissions nationales et de wilayas ont été "encombrées" par des procédures bureaucratiques, retardant ainsi l'exercice effectif de leur mandat, qui n'a réellement commencé qu'à partir de la deuxième année. Cela a entraîné le blocage de plusieurs projets et retardé les bénéfices destinés aux travailleurs.

La commission des œuvres sociales a présenté le même rapport au ministre de l'Éducation précédent, Abdelhakim Belabed, conformément à la loi 12/01. Cette loi oblige la commission à soumettre un bilan de ses activités à la fin de chaque mandat, incluant les rapports moral et financier, axés sur les domaines clés : aides sociales, services de santé, solidarité, prêts, activités culturelles, coopératives de consommation, investissements dans les centres médicaux, hébergement, loisirs et soutien aux cancéreux.

Le ministère a également annoncé des élections imminentes pour les commissions nationales et de wilayas.