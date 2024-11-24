أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أسدى فيه قرارات وأوامر وتوجيهات للسيدات والسادة أعضاء الحكومة الجديدة، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاءت قرارات اجتماع مجلس الوزراء على النحو التالي:

ـ عقب افتتاح رئيس الجمهورية للجلسة، رحّب بأعضاء الحكومة لاسيما الذين تم تكليفهم بالمهمة التنفيذية للمرة الأولى.

ـ الرئيس ذكّر أعضاء الحكومة بأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.

ـ أكد على أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه، وبكل صرامة، خدمة لمواطنينا.

ـ إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.

ـ أمر الرئيس أعضاء الحكومة بإعداد مخططات عمل قطاعية يتم عرضها أمام مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء، تباعا للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني.

ـ وجّه الرئيس الحكومة بأن تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، جدّد الوزير الأول تشكراته لرئيس الجمهورية على الثقة، ملتزما أمامه ببذل كل ما بوسعه مع الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامج الرئيس على أكمل وجه وأقوم نهج.