190 ناجحا في مسابقة القضاء

أعلنت اليوم المدرسة العليا للقضاء عن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024 والتي ضمت 190 طالبا ناجحا تحصلوا على معدل عام يفوق 10 من 20. وأشارت المدرسة في بيان لها أن تاريخ الالتحاق بالمدرسة سيعلن لاحقا.

وكانت الاختبارات الشفوية للقبول النهائي التي شملت محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية وكذا القانون الجزائي والإجراءات الجزائية، قد جرت في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 نوفمبر الماضي بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، وشملت 251 طالبا ناجحا في الاختبارات الكتابية تحصلوا على معدل يفوق 9,5 من 20 ، بعد فتح هذا العام 500 منصب في مسابقة القضاء ترشح له 5565 مترشحا على المستوى الوطني متحصلين على شهادة الماستر في الحقوق .