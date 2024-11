Les importantes décisions du Conseil des Ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a pris des décisions, donné des ordres et formulé des directives aux membres du nouveau gouvernement, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Les principales décisions prises lors de cette réunion :

Après avoir ouvert la réunion, le président a accueilli les membres du gouvernement, en particulier ceux chargés pour la première fois de responsabilités exécutives.

Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement l'importance de respecter leurs engagements envers le peuple et d'exécuter pleinement et correctement son programme présidentiel.

Il a souligné l'importance pour les ministres d'accomplir leurs tâches avec rigueur et efficacité, au service des citoyens.

Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions en permanence et de répondre avec la rapidité requise aux préoccupations soulevées sur le terrain, avec le professionnalisme nécessaire.

Le président a ordonné aux membres du gouvernement de préparer des plans d'action sectoriels à soumettre d'abord au Conseil du gouvernement, puis au Conseil des ministres, afin de commencer immédiatement leur mise en œuvre sur le terrain.

Le président a donné des orientations au gouvernement de concentrer tous ses efforts pour assurer le bien-être des citoyens et répondre à leurs besoins.

Avant la fin de la réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre a renouvelé ses remerciements au président pour la confiance accordée, s'engageant à mettre tout en œuvre avec le staff du gouvernement pour exécuter le programme présidentiel de la meilleure manière possible.