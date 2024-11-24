جامعات كاليفورنيا: 49 % من الطلاب المسلمين تعرّضوا للتمييز

كشف تقرير أعدّه فرع كاليفورنيا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، أن 49% من الطلاب المسلمين في نحو 87 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتعرّضون للمضايقات والتمييز. وتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان “الوضع في جامعات كاليفورنيا لعام 2024”، حوادث الإسلاموفوبيا في الجامعات والمؤسسات التعليمية بالولاية، والبالغ عددها نحو 87. واتضح، خلال الاستطلاع الذي جرى في إطار التقرير، أن 49% من الطلاب أكدوا أنهم “واجهوا مستويات عالية من التمييز والمضايقات”.



ووفقا للتقرير، قال 37% من الطلاب المسلمين إنهم يشعرون أن الكوادر التدريسية يستهدفونهم بسبب هويتهم الدينية، فيما اعتبر 53% منهم أنهم مستهدفون من طلاب (غير مسلمين)، وأفاد 92% من المشاركين في الاستطلاع أنهم تعرّضوا للمضايقات والتمييز بعد 7 أكتوبر 2023. وذكر 47% من الطلاب الذين واجهوا التمييز، أنهم متردّدون في التعبير عن مخاوفهم لإدارة الجامعات، وأكد 36% أنهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم السياسية في الحرم الجامعي بحرية تامة.



يذكر أن جامعات أمريكية بدأت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، عقب احتجاجات متضامنة مع الفلسطينيين انطلقت من جامعة كولومبيا منتصف أبريل الماضي، وامتدت إلى كثير من الجامعات حول العالم.



