الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويشلّ حياة الفلسطينيين

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، أول أمس السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وفرضت طوقا أمنيا مشدّدا على المناطق المحيطة به، بالتزامن مع حظر التجوال في الأحياء المغلقة، وذلك بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية، فيما اقتحم وزير الأمن الصهيوني، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الحرم الإبراهيمي في الخليل.



وتزامن إغلاق الحرم الإبراهيمي مع إجراءات مشدّدة على المواطنين الفلسطينيين، حيث تم منعهم من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، ومن التنقل بحرية في المناطق المحيطة به؛ ما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية للسكان. وفي هذه الأثناء، اقتحم وزير الأمن الصهيوني، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الحرم الإبراهيمي في الخليل، مصحوبا بمئات من المستوطنين، بحراسة جنود الحرم الإبراهيمي.



يشار إلى أن الحرم الإبراهيمي يتعرّض لإغلاقات متكرّرة من قبل الاحتلال بذريعة الأعياد اليهودية، وسط إدانات فلسطينية متواصلة لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تهويد المقدسات والسيطرة عليها.



