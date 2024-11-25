سوناطراك تطلق مسابقة وطنية للتوظيف

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الاثنين ، عن إطلاق مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن "هذه المسابقة الوطنية تندرج في إطار مخطط توظيف الشركة الهادف إلى دعم مواردها البشرية، من خلال توظيف حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات المرتبطة بسلسلة القيمة للمحروقات، والتي ستساهم في تنفيذ مشاريع سوناطراك الإستراتيجية".

وأضاف البيان أنه "سيتم فتح باب التسجيل للمسابقة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط التالي: https://nationalrecruit.sonatrach.dz/ ابتداء من يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على الساعة الثامنة مساء، إذ يتعين على المترشحين أن يستوفوا الشروط التالية: أن يكون المترشح مسجلا ومفعّلا في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل. بالنسبة لمنصب مهندس: أن يكون المترشح متحصلا على مستوى بكالوريا +5 سنوات فما فوق في المجالات المطلوبة (شهادة ماستر أو مهندس أو دكتوراه).

وبالنسبة لمنصب تقني: أن يكون المترشح متحصلا على مستوى بكالوريا +3 سنوات في التخصصات المطلوبة (شهادة ليسانس LMD أوDEUA ).

وأوضح المصدر ذاته "أنه سيتم استدعاء المترشحين من طرف سوناطراك عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح. ويتضمن الاستدعاء تاريخ ومركز الاختبار، كما يمكن الاطلاع على قائمة التخصصات المهنية وعلى كل تفاصيل المسابقة من خلال موقع التسجيل المذكور أعلاه عبر نفس الرابط".

وأشار البيان إلى أنه بعد استكمال عملية الانتقاء، سيتم توجيه الناجحين، بصفة تدريجية، لشغل مناصب عملهم على مستوى الوحدات والمنشآت الإنتاجية لسوناطراك عبر ربوع الوطن، وفق الاحتياجات المسجلة. nationalrecruit.sonatrach.dz